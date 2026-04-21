Il Gruppo Sella ha ottenuto una valutazione di livello B dal Carbon Disclosure Project, confermando i progressi nella gestione delle questioni ambientali. Contestualmente, l’azienda ha annunciato un investimento nel settore fotovoltaico, con l’obiettivo di raggiungere 17 megawatt di capacità installata. Questi sviluppi si inseriscono in un piano strategico volto a rafforzare le iniziative sostenibili del gruppo.

Il Gruppo Sella ha ottenuto una valutazione di livello B dal Carbon Disclosure Project, segnando un traguardo operativo nella gestione dei rischi legati al clima. Il riconoscimento arriva dopo l’integrazione di standard di rendicontazione rigorosi nelle strategie del gruppo piemontese, che punta a consolidare la propria trasparenza ambientale attraverso metriche precise e obiettivi di decarbonizzazione strutturati. Metriche energetiche e obiettivi di potenza fotovoltaica. L’impegno del gruppo per la riduzione dell’impronta climatica si traduce in numeri concreti riguardanti la gestione delle risorse energetiche. Al termine del 2025, le infrastrutture del gruppo hanno raggiunto una capacità installata di energia fotovoltaica pari a 10,6 MW.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sella accelera sul green: rating CDP e sfida ai 17 MW di fotovoltaico

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