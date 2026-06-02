Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero è salito a 0,137 euro per kilowattora, pari a 136,51 euro per megawattora, il 2 giugno 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 2 Giugno 2026, un deciso rialzo, attestandosi a 0,137 €kWh (136,51 €MWh). Si tratta di un incremento del 13,1% rispetto a ieri, con una variazione superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (+8,6%) sia a quella degli ultimi 30 giorni (+11,6%). Nel mercato libero, il PUN rappresenta il prezzo base di riferimento per la componente energia delle offerte. Tuttavia, il costo finale in bolletta per il consumatore include anche oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA. Attualmente, la media del PUN degli ultimi 30 giorni si attesta a circa 0,122 €kWh, mentre il valore odierno si posiziona ben al di sopra di questa soglia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,137 €/kWh – 2 Giugno 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NE KADAR PARA GRD !!!BANK OF AMERCA BUGÜN HANG HSSELER ALDI HANGLERN SATTI BIST BORSA

Notizie e thread social correlati

Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,128 €/kWh – 8 Aprile 2026Oggi, 8 aprile 2026, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica in Italia si attesta a 0,128 euro per kilowattora, pari a circa 128 euro...

Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,130 €/kWh – 10 Aprile 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia ha raggiunto oggi, 10 aprile 2026, un valore di 0,130 euro per kilowattora, equivalenti...

Temi più discussi: PUN e PSV di oggi, 25 maggio: aumentano di nuovo i costi; Elettricità, a maggio le Fer frenano l'aumento del Pun (-0,1%); NextEra Energy Fell 5% This Week. Here’s How Much the Stock Could Rise in 2026; Prezzi dell'energia in Germania in forte rialzo: l'ondata di calore e il calo dell'eolico spingono il fabbisogno.

Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,121 €/kWh – 1 Giugno 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 1 Giugno 2026, un valore di 0,121 ... quifinanza.it

Gme, prezzo elettricità in rialzo a 116,90 euro al MWhSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it