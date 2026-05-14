Umbria legge regionale sulle rinnovabili bocciata dalle associazioni ambientaliste | Pesanti restrizioni illegittima e senza coraggio

Le associazioni ambientaliste hanno espresso forti critiche nei confronti della legge regionale sulle energie rinnovabili approvata in regione. Secondo le organizzazioni, il testo contiene restrizioni eccessive che limitano le possibilità di sviluppo nel settore, e viene definito illegittimo e privo di ambizioni. La legge, votata recentemente dall’assemblea regionale, ha suscitato un acceso dibattito tra chi sostiene la promozione delle energie pulite e chi ritiene siano state adottate misure troppo restrittive.

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