Durante l’evento “Disclosure Day”, un’attrice è apparsa con un abito corsetto pastello, attirando l’attenzione. La presenza di questa celebrità ha suscitato commenti sui social media, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali riguardo all’evento stesso. Nessuna informazione è stata fornita sulla natura o sul contenuto di eventuali rivelazioni relative all’umanità o a presunti incontri con entità extraterrestri.

Cosa succederebbe se qualcuno ci fornisse la prova inconfutabile che l’umanità non è sola nell’universo? Che c’è qualcuno che manipola le informazioni, che decide cosa siamo pronti a sapere? Ebbene, pare che lo scopriremo presto con Disclosure Day, l’attesissimo sci-fi diretto da Steven Spielberg in arrivo il prossimo 10 giugno. Nel frattempo, il suo tour promozionale si sta rivelando una vera e propria sfilata d’alta moda a cielo aperto, tanto che la tappa di Londra sembra aver persino provato a ridefinire i canoni del glamour da red carpet. Gli occhi di tutti i presenti al Cineworld di Leicester Square erano ovviamente puntati su di lei: Emily Blunt, nella pellicola Margaret Fairchild, meteorologa che scopre di avere un legame diretto con gli extraterrestri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emily Blunt bella da togliere il fiato nel suo corset dress pastello per “Disclosure Day”

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