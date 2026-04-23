A Londra, durante la serata di apertura del nuovo film, un’attrice ha attirato l’attenzione indossando gioielli dal valore superiore a un milione di dollari. La première ha visto protagonisti numerosi ospiti e un’ampia copertura mediatica, mentre l’attrice ha scelto un look elegante che ha suscitato commenti tra gli appassionati di moda. La serata si è svolta nel centro della città, con la partecipazione di numerosi professionisti del settore cinematografico e stilistico.

Londra si è fermata per una sera, trasformando la première di Il Diavolo Veste Prada 2 in un vero spettacolo di stile. Sul red carpet, tra flash e attesa, è stata Emily Blunt a catalizzare l’attenzione con un look capace di sintetizzare eleganza e potere visivo. L’attrice ha scelto un outfit total red dalla costruzione impeccabile: linee pulite, silhouette scolpita e una lunga coda scenografica che aggiungeva teatralità all’ingresso. Ma il dettaglio che ha davvero fatto la differenza era nei gioielli. La Blunt, infatti, ha indossato pezzi di alta gioielleria per un valore complessivo superiore al milione di dollari, con una collana di perle e diamanti protagonista assoluta, accompagnata da anelli coordinati.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Emily Blunt incanta Londra: gioielli da oltre 1 milione di dollari alla première di Il Diavolo Veste Prada 2

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