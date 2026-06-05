Emilia Romagna | allerta per venti di burrasca e temporali isolati

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'allerta meteo riguarda l'Emilia Romagna, con venti di burrasca e temporali isolati previsti. Le zone dell'Appennino interessate dalle raffiche più intense sono quelle centrali e occidentali. Nel pomeriggio, la direzione del vento si sposterà dalle coste verso l'entroterra, con raffiche che potrebbero superare i limiti di sicurezza. La Protezione Civile ha emesso avvisi e invita alla cautela nelle aree coinvolte.

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Quali zone dell'Appennino subiranno le raffiche più violente?. Come cambierà la direzione del vento nel pomeriggio sulle coste?. Dove colpiranno esattamente i temporali isolati previsti per venerdì?. Quali strumenti digitali usare per monitorare i radar in tempo reale?.? In Breve Venti da sud-ovest tra 62 e 74 kmh sui crinali appenninici venerdì 5 giugno.. Venti da sud-est tra 50 e 61 kmh previsti sulle coste nel pomeriggio.. Rischio rovesci isolati localizzati nelle zone di Romagna e nel settore occidentale.. Monitoraggio radar e satellitare consigliato per sicurezza stradale e attività all'aperto.. Allerta meteo in Emilia Romagna: previsti venti di burrasca e possibili temporali per venerdì 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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