Un'allerta meteo riguarda l'Emilia Romagna, con venti di burrasca e temporali isolati previsti. Le zone dell'Appennino interessate dalle raffiche più intense sono quelle centrali e occidentali. Nel pomeriggio, la direzione del vento si sposterà dalle coste verso l'entroterra, con raffiche che potrebbero superare i limiti di sicurezza. La Protezione Civile ha emesso avvisi e invita alla cautela nelle aree coinvolte.

Quali zone dell'Appennino subiranno le raffiche più violente?. Come cambierà la direzione del vento nel pomeriggio sulle coste?. Dove colpiranno esattamente i temporali isolati previsti per venerdì?. Quali strumenti digitali usare per monitorare i radar in tempo reale?.? In Breve Venti da sud-ovest tra 62 e 74 kmh sui crinali appenninici venerdì 5 giugno.. Venti da sud-est tra 50 e 61 kmh previsti sulle coste nel pomeriggio.. Rischio rovesci isolati localizzati nelle zone di Romagna e nel settore occidentale.. Monitoraggio radar e satellitare consigliato per sicurezza stradale e attività all'aperto.. Allerta meteo in Emilia Romagna: previsti venti di burrasca e possibili temporali per venerdì 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia Romagna: allerta per venti di burrasca e temporali isolati

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Meteo, allerta temporali e venti di burrasca: ecco dove. Ma da domenica arriva l'anticiclone

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#PLinforma #AllertaMeteoER n. 54/2026 valida dalle 00:00 del 02 giugno 2026 fino alle 00:00 del 03 giugno 2026, per criticità dovuta a temporali Tutte le info in tempo reale: allertameteo.regione.emilia-romagna.it x.com

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