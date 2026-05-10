Scatta una nuova allerta meteo in Emilia-Romagna | venti di burrasca e temporali sull’Appennino
Lunedì 11 maggio, l’Emilia-Romagna sarà interessata da condizioni di maltempo con venti di sud-ovest che si intensificheranno sull’Appennino. Le raffiche di burrasca forte si registreranno sui crinali centrali ed orientali, raggiungendo velocità tra 75 e 88 kmh. Sono previsti anche temporali che coinvolgeranno diverse zone della regione, in particolare nell’area appenninica. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.
Per la giornata di lunedì (11 maggio) è prevista una fase di maltempo sulla regione, con venti sostenuti di sud-ovest che potranno raggiungere intensità di burrasca forte sui crinali appenninici centrali ed orientali, con raffiche fino a 75-88 kmh. Sulla fascia collinare sono attesi venti di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Temporali forti e vento di burrasca, l’allerta meteo scuote l’Emilia Romagna: ecco le zone colpiteBologna, 5 maggio 2026 – Continua il maltempo in Emilia Romagna causato dalla perturbazione atlantica che arriva dall’Europa Occidentale.
Leggi anche: Rischio mareggiate e venti di burrasca, ma anche la neve in collina: scatta l'allerta meteo 'arancione'