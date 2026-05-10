Scatta una nuova allerta meteo in Emilia-Romagna | venti di burrasca e temporali sull’Appennino

Lunedì 11 maggio, l’Emilia-Romagna sarà interessata da condizioni di maltempo con venti di sud-ovest che si intensificheranno sull’Appennino. Le raffiche di burrasca forte si registreranno sui crinali centrali ed orientali, raggiungendo velocità tra 75 e 88 kmh. Sono previsti anche temporali che coinvolgeranno diverse zone della regione, in particolare nell’area appenninica. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.

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