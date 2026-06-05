A Ravenna, i pronto soccorso hanno registrato un aumento degli accessi, nonostante siano stati spesi oltre 6 milioni di euro per migliorare i servizi. Nei primi mesi dell’anno, i ricoveri sono cresciuti del 3%, con un incremento di persone che si sono rivolte alle strutture di emergenza. Le strutture affrontano un aumento dei costi operativi legato all’afflusso crescente di pazienti.

Perché gli accessi sono aumentati nonostante l'investimento di oltre 6 milioni?. Come si spiegano i 3.236 pazienti che abbandonano le strutture?. Chi ha ragione tra la politica regionale e la direzione Ausl?. Quanto costa realmente ogni singola visita nei centri di prossimità?.? In Breve Spesa totale per i Cau nella provincia di Ravenna pari a 6.663.788 euro.. Costo medio per singola visita nei servizi di prossimità di 66 euro.. Totale 3.236 pazienti abbandonano le strutture prima di ricevere la visita medica.. Investimento di 2.150.692 euro per il funzionamento del Cau di Ravenna.. I dati della sanità ravennate rivelano un aumento della pressione sui servizi di emergenza nonostante i costi elevati dei Cau. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza sanitaria a Ravenna: accessi in aumento e costi alle stelle

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