Caro carburanti e costi alle stelle la Regione Umbria apre il Tavolo per l' emergenza energetica

Di fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti e alla crisi energetica, la Regione Umbria ha deciso di creare un Tavolo Energia. L’obiettivo è monitorare le misure da adottare per far fronte alle fluttuazioni dei costi a livello globale. La decisione arriva in un momento di tensione internazionale, legato al conflitto in Iran e alle ripercussioni sul settore energetico.

Guerra in Iran, caro carburanti e crisi energetica alle porte. La giunta regionale dell'Umbria risponde con l'istituzione del Tavolo Energia “per monitorare le contromisure necessarie ad affrontare l'attuale crisi dei prezzi mondiale”. La decisione, scrive Palazzo Donini, “scaturisce dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Caro vita a Ferrara: carburanti alle stelle, famiglieI prezzi hanno raggiunto livelli stellari, scatenando un allarme diffuso tra i cittadini di Ferrara.

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Umbria, prime carenze di carburante. E all’aeroporto scorte per massimo un meseEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

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