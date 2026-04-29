Pomodoro | Coldiretti Puglia annata a rischio tra costi alle stelle e aumento superfici

L’associazione Coldiretti Puglia ha segnalato che l’annata di pomodoro potrebbe essere compromessa a causa di costi di produzione in aumento, con un incremento stimato del 50%, e di un incremento delle superfici coltivate in regione. La situazione interessa sia i produttori che le aree dedicate alla coltivazione, mentre i prezzi sul mercato sono stati influenzati dall’aumento dei costi e dalla variazione delle superfici coltivate.

Annata ad alto rischio per il pomodoro da industria, stretta tra l’aumento vertiginoso dei costi di produzione del 50%, legati anche agli effetti della guerra in Iran, e un forte incremento delle superfici coltivate stimato al momento in +20% che potrebbe generare squilibri di mercato. È questo il quadro di Coldiretti Puglia sull’annata del pomodoro in Puglia con i trapianti partiti in ritardo per la forte ondata di maltempo delle scorse settimane che ha ritardato le operazioni in campo, con una situazione particolarmente critica in Puglia nel Centro-Sud dove, a differenza del Nord Italia, non è stato ancora raggiunto alcun accordo sul prezzo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Pomodoro: Coldiretti Puglia, annata a rischio tra costi alle stelle e aumento superfici Notizie correlate Leggi anche: Coldiretti manifesta contro la guerra: "Agricoltura sotto pressione e costi alle stelle" Cia Puglia: "Costi di produzione alle stelle per la guerra, agricoltura in crisi"Prezzo dei concimi in crescita del 30 per cento, gasolio da 90 centesimi a 1,20 euro al litro, è già emergenza. Una raccolta di contenuti Si parla di: Coldiretti: Dall'olio al grano fino alla mozzarella: invasione silenziosa che schiaccia la Puglia. Pomodori, annata a rischio tra costi alle stelle (+50%) e aumento superfici (+20%)PUGLIA – Annata ad alto rischio per il pomodoro da industria, stretta tra l’aumento vertiginoso dei costi di produzione del 50%, legati anche agli effetti della guerra in Iran, e un forte incremento ... corrieresalentino.it Importazioni agroalimentari in Puglia: allarme ColdirettiImportazioni agroalimentari in Puglia a 3 miliardi nel 2025: Coldiretti chiede etichette chiare per difendere produttori e consumatori. pugliapress.org