Emergenza al Tribunale di Sorveglianza di Spoleto | scoperto il 66% dell’organico Arrivano giudici di scorta da Perugia

Notizia in breve

Al Tribunale di Sorveglianza di Spoleto è stato rilevato che il 66% dei magistrati necessari non è presente. Per coprire le carenze, sono stati inviati giudici di scorta da Perugia. La situazione di emergenza si è manifestata già all'inizio dell'anno giudiziario, con segnalazioni da parte delle autorità giudiziarie di riferimento. La carenza di personale mette in difficoltà l’attività dell’ufficio e ha portato all’arrivo di magistrati di supporto temporaneo.