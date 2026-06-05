Emergenza al Tribunale di Sorveglianza di Spoleto | scoperto il 66% dell’organico Arrivano giudici di scorta da Perugia

Da perugiatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Tribunale di Sorveglianza di Spoleto è stato rilevato che il 66% dei magistrati necessari non è presente. Per coprire le carenze, sono stati inviati giudici di scorta da Perugia. La situazione di emergenza si è manifestata già all'inizio dell'anno giudiziario, con segnalazioni da parte delle autorità giudiziarie di riferimento. La carenza di personale mette in difficoltà l’attività dell’ufficio e ha portato all’arrivo di magistrati di supporto temporaneo.

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Un’emorragia di magistrati (già segnalata in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario sia dal presidente della Corte d’appello di Perugia sia dal procuratore generale) mette in ginocchio l’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto. Con due dei tre giudici previsti in pianta stabile trasferiti ad. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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