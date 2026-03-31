Organici docenti 2026 2027 la UIL Scuola | Riduzione di 5.000 posti inaccettabile necessaria la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto a partire dal sostegno
Il 31 marzo si è svolto un incontro tra il Ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 20222024, riguardante gli organici del personale docente per l'anno scolastico 20262027. Durante la riunione si è discusso del decreto ministeriale relativo alla definizione dei posti disponibili, con particolare attenzione alla proposta di riduzione di 5.000 posti rispetto all'anno precedente. La UIL Scuola ha espresso forte opposizione alla riduzione, sottolineando la necessità di trasformare l’organico di fatto in organico di diritto, soprattutto per il sostegno.
Il 31 marzo si è tenuto l'incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 20222024 sull'informativa relativa al decreto ministeriale sugli organici del personale docente per l'anno scolastico 20262027. L'articolo Organici docenti 20262027, la UIL Scuola: “Riduzione di 5.000 posti inaccettabile, necessaria la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto a partire dal sostegno”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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