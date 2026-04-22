Carenze di organico e uffici a rischio chiusura | scatta il presidio sindacale al Tribunale

La Fp Cgil di Ravenna ha annunciato un presidio nel parcheggio del Tribunale locale, in risposta alla denuncia di criticità riguardanti l’organico e la possibile chiusura di alcuni uffici. La protesta segue le dichiarazioni del presidente del Tribunale e del procuratore capo, che hanno evidenziato problemi legati alla situazione del Palazzo della Giustizia ravennate. L’obiettivo è portare l’attenzione sulla grave situazione che interessa l’istituzione giudiziaria della città.

La Fp Cgil di Ravenna organizza un presidio nel parcheggio del tribunale di Ravenna per protestare dopo la denuncia della grave situazione che riguarda il Palazzo della Giustizia ravennate, denunciata nei giorni scorsi dal presidente del Tribunale e dal procuratore capo di Ravenna. L’appuntamento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Terni, tribunale a rischio soppressione: “Presidio irrinunciabile di legalità nel territorio”. Scatta l’iniziativa politicaUn atto di indirizzo congiunto è stato presentato dai Consiglieri comunali Pierluigi Spinelli, Emidio Gubbiotti, Leonardo Patalocco, Michele Di... Belluno: tribunale a rischio chiusura, carenza personale al 60%Il Tribunale di Belluno rischia la chiusura definitiva a causa di una proposta che prevede lo smantellamento degli uffici giudiziari con meno di 30... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Palazzo di Giustizia: Carenze di organico fino al 50 per cento; Il Maggiore è in affanno: l’ospedale affida alle agenzie interinali la ricerca di infermieri; Nuova aggressione in carcere: Fns Cisl denuncia carenze di organico e sovraffollamento; Il Tribunale di Ravenna è in difficoltà: carenze di organico e lavori necessari, ma mancano le risorse. Rafforzamenti estivi della Polizia in Liguria, Siap: Questura della Spezia ha evidenziato con chiarezza carenze di organicoIl SIAP, attraverso Roberto Traverso, interviene sul tema dei rafforzamenti estivi degli uffici di polizia in Liguria, evidenziando come la richiesta ... cittadellaspezia.com Carcere di Borgata Aurelia, gravi criticità riscontrate dal SappeCarenze di organico, organizzazione dei servizi contestata e presunte violazioni dei diritti del personale. Sono le principali criticità emerse durante la visita presso il carcere di Civitavecchia da ... trcgiornale.it Farmaci, rischio carenze con la crisi nello Stretto di Hormuz: ecco quali potrebbero mancare La produzione di molti medicinali dipende dai precursori petrolchimici che arrivano dalle zone direttamente interessate dal conflitto - facebook.com facebook La presidenza Ue lancia l'allarme: "Possibili carenze di carburante a breve termine" x.com