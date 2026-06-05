Emergenza 118 | Piemonte assume 65 infermieri ecco come candidarsi
In Piemonte, sono state aperte le assunzioni di 65 infermieri nel servizio 118. Le candidature devono essere presentate online, utilizzando SPID o CIE. Per partecipare, i candidati devono superare prove d’esame con punteggi minimi stabiliti. I dettagli sui requisiti e le modalità di presentazione sono disponibili sul sito ufficiale. La selezione si svolge attraverso test scritti e orali, con graduatorie che determinano le assunzioni.
Quali sono i punteggi minimi per superare le prove d'esame?. Come si presenta la domanda tramite SPID o CIE?. In quali province specifiche verranno distribuiti i nuovi assunti?. Quali competenze linguistiche e digitali verranno testate durante il colloquio?.? In Breve Scadenza candidature online tramite SPID o CIE entro l'11 giugno 2026.. Distribuzione posti: 30 a Torino, 15 ad Alessandria, 11 a Novara, 9 a Cuneo.. Costo partecipazione 10 euro tramite sistema pagoPA sul Portale salute Piemonte.. Soglie minime: 2130 prova scritta, 1420 prova pratica e colloquio orale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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