Emergenza 118 | Piemonte assume 65 infermieri ecco come candidarsi

Notizia in breve

In Piemonte, sono state aperte le assunzioni di 65 infermieri nel servizio 118. Le candidature devono essere presentate online, utilizzando SPID o CIE. Per partecipare, i candidati devono superare prove d’esame con punteggi minimi stabiliti. I dettagli sui requisiti e le modalità di presentazione sono disponibili sul sito ufficiale. La selezione si svolge attraverso test scritti e orali, con graduatorie che determinano le assunzioni.