Azienda Zero Piemonte al via un concorso per 65 infermieri a tempo indeterminato | 4 le sedi tra cui scegliere

Azienda Zero Piemonte ha aperto un concorso pubblico per assumere 65 infermieri a tempo indeterminato, destinati al sistema di emergenza territoriale 118. Il bando prevede prove scritte e orali, con la possibilità di scegliere tra quattro sedi diverse. La selezione riguarda personale con diploma di laurea e abilitazione professionale. Le candidature devono essere presentate entro una data stabilita, seguendo le modalità indicate nel bando ufficiale.

Azienda Zero Piemonte ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 65 infermieri da destinare al sistema di emergenza territoriale 118. L’iniziativa rappresenta un intervento di rafforzamento del sistema di emergenza-urgenza.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Regione Umbria, concorso per infermieri a tempo indeterminato: la graduatoria finaleLa direzione dell'azienda ospedaliera di Perugia ha firmato la graduatoria finale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la... Leggi anche: Concorso infermieri ed educatori dell’Asp Fidenza, assunzioni a tempo indeterminato Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Azienda Zero Piemonte, al via un concorso per 65 infermieri a tempo indeterminato: 4 le sedi tra cui scegliere; Intelligenza artificiale nel 118: il Piemonte firma l’accordo nazionale per il soccorso del futuro; Concorso Azienda Zero per 65 infermieri di emergenza - urgenza. Nove destinati Cuneo; Cure domiciliari. Piemonte ai vertici nazionali per l’assistenza agli over 65. Azienda Zero Piemonte, al via un concorso per 65 infermieri a tempo indeterminato: 4 le sedi tra cui scegliereAzienda Zero Piemonte ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 65 infermieri da destinare al sistema di emergenza territoriale 118. L’i ... torinotoday.it L'IA entra nei sistemi di emergenza-urgenza. Azienda Zero sottoscrive la Carta di CataniaIl documento segna l’avvio di un percorso mirato a uniformare su scala nazionale modelli e linee guida per l’impiego delle nuove tecnologie nel soccorso sanitario ... cuneodice.it SCOPELLO, PRECIPITA AL FONDO DI UN VALLONE E PERDE LA VITA I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti oggi pomeriggio a Scopello per quello che facebook Intelligenza Artificiale nell’emergenza-urgenza: ecco la Carta di Catania - Promossa dalla SEUS 118 presieduta da Riccardo Castro e sottoscritta anche da Azienda Zero Piemonte e Ares 118 Lazio. - insanitas.it/sicilia/emerge… x.com