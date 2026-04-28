Concorso per 65 infermieri in Piemonte | 11 posti sono a Novara

Un nuovo concorso pubblico è stato bandito in Piemonte per l’assunzione di 65 infermieri a tempo indeterminato. Tra le varie sedi, 11 posti sono disponibili presso una struttura a Novara. L’ente che gestisce il settore sanitario regionale ha pubblicato il bando, senza indicare specificamente le modalità di selezione o le scadenze. La procedura riguarda candidati interessati a lavorare nel sistema sanitario piemontese.

Azienda Zero, l'ente che coordina la sanità piemontese, ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 65 infermieri. Il personale sarà impiegato nel sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, un settore che la Regione intende potenziare per stabilizzare gli.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Azienda Zero Piemonte, al via un concorso per 65 infermieri a tempo indeterminato: 4 le sedi tra cui scegliereAzienda Zero Piemonte ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 65 infermieri da... Concorso per infermieri al Fatebenefratelli Sacco di Milano: quanti posti e quando scadeNuove opportunità di lavoro nella sanità pubblica arrivano dalla Lombardia, nello specifico da Milano, con il concorso dell’Azienda socio-sanitaria... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Azienda Zero Piemonte, al via un concorso per 65 infermieri a tempo indeterminato: 4 le sedi tra cui scegliere; Piemonte, concorso per 65 infermieri del 118: assunzioni a tempo indeterminato; Maxi concorso in Piemonte: 65 infermieri per il 118, posti a tempo indeterminato; Concorso Azienda Zero per 65 infermieri di emergenza - urgenza. Nove destinati Cuneo. Azienda Zero Piemonte, al via un concorso per 65 infermieri a tempo indeterminato: 4 le sedi tra cui scegliereAzienda Zero Piemonte ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 65 infermieri da destinare al sistema di emergenza territoriale 118. L’i ... torinotoday.it Maxi concorso in Piemonte: 65 infermieri per il 118, posti a tempo indeterminatoUn’opportunità concreta di lavoro nella sanità piemontese e, allo stesso tempo, un rafforzamento del sistema di emergenza territoriale. Azienda Zero Piemonte ha indetto un concorso pubblico per l’assu ... giornalelavoce.it Salve, qualcuno ha laurea L15 Siete a conoscenza di qualche concorso che sta per scadere o prossimo facebook Mi pare di capire da ciò che scrive l’ottimo @capuanogio che esistono sul caso #Rocchi due verità : quella del PM Ascione e quella di altri esponenti della procura di Milano che forse sono i vertici. Giusto Al momento “il concorso con ignoti” è un mistero:sara x.com