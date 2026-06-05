Ellen Pompeo sarà protagonista e produttrice di “Chicks”, nuova serie dramedy su Hulu.

Nuova avventura per Ellen Pompeo: l’attrice sarà la protagonista e produttrice di “Chicks”, una nuova serie TV di genere dramedy per la piattaforma Hulu. Il percorso professionale della nota interprete statunitense continua a evolversi al di fuori degli storici scenari ospedalieri che l’hanno resa celebre in tutto il mondo. L’attrice Ellen Pompeo ha infatti ufficializzato il suo prossimo impegno sul piccolo schermo, legandosi a un nuovo progetto televisivo targato Hulu e 20th Television. La star, oltre a rivestire il ruolo di attrice principale, ricoprirà anche la carica di produttrice esecutiva, confermando la sua volontà di ampliare il proprio raggio d’azione nell’industria dell’intrattenimento globale sia davanti che dietro la macchina da presa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ellen Pompeo: la celebre attrice di Grey’s Anatomy sbarca su Hulu con una nuova serie televisiva

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