Grey' s Anatomy 22 | Kim Raver e Kevin McKidd dicono addio alla serie

Due attori di Grey's Anatomy annunciano il loro addio alla serie durante il finale della stagione 22, previsto in onda negli Stati Uniti a maggio. Hanno condiviso un messaggio rivolto ai fan, confermando la loro uscita dalla storia. La notizia riguarda Kim Raver e Kevin McKidd, che hanno interpretato rispettivamente personaggi principali nel medical drama.

I due attori, che hanno condiviso un messaggio ai fan del medical drama, usciranno di scena durante il finale della stagione 22 che andrà in onda sugli schermi americani nel mese di maggio. La serie Grey's Anatomy dirà addio a due personaggi molto amati dai fan un occasione del finale della stagione 22, in onda negli Stati Uniti il 7 maggio. A uscire di scena saranno Kevin McKidd e Kim Raver, interpreti rispettivamente di Owen Hunt e Teddy Altman, e i due attori hanno voluto inviare un messaggio ai fan dello show. Un lieto fine per la coppia di medici I due personaggi erano coinvolti nello show rispettivamente da 18 e 12 stagioni, essendo entrati nel cast quando Shonda Rhimes era ancora impegnata come showrunner di Grey's Anatomy, il medical drama di cui . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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