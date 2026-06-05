Elizabeth | La sarta del Presidente al Teatro de’ Servi

Cosa: Messa in scena dello spettacolo teatrale Elizabeth La sarta del Presidente, con la drammaturgia e la regia curata da Nicholas Gallo.. Dove e Quando: Roma, presso il Teatro de’ Servi, nella serata di giovedì 25 giugno 2026 alle ore 21:00.. Perché: Per scoprire l’intensa e vera vicenda di Elizabeth Keckley, una donna nata in schiavitù che ha saputo conquistare la libertà, diventando la sarta e la principale confidente della First Lady Mary Todd Lincoln durante gli anni bui della Guerra Civile Americana.. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere un frammento fondamentale e spesso dimenticato della grande storia americana. Giovedì 25 giugno 2026, il Teatro de’ Servi ospiterà un debutto di grande spessore emotivo e culturale: Elizabeth La sarta del Presidente. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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