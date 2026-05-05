Inconcludente di Claudio Casisa al Teatro De' Servi

Dopo aver riscosso successo con nove rappresentazioni sold out in Sicilia, il comico e attore Claudio Casisa si prepara a portare il suo nuovo spettacolo, “Inconcludente”, anche a Roma. Lo spettacolo sarà in scena dal 12 maggio al Teatro de' Servi, dopo aver attirato numerosi spettatori nelle tappe precedenti. La tournée della produzione prosegue, con appuntamenti in diverse città italiane programmati nei prossimi mesi.

Dopo nove sold out nella sua Palermo e nei principali teatri siciliani, il 12 maggio Claudio Casisa arriva nella Capitale, al Teatro de' Servi di Roma, con il nuovo spettacolo “Inconcludente”. Scritto con Pierluigi Montebelli, autore di Fiorello, e prodotto da Arts Promotion di Mario Russo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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