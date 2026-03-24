Stand-up comedy al Teatro de’ Servi | Nicoletta e Formenti

Al Teatro de’ Servi sono programmati due spettacoli di stand-up comedy. Il primo, intitolato Rapporti protetti, è interpretato da Matteo Nicoletta. Il secondo, chiamato Io Mortah, vede Laura Formenti come protagonista. Entrambi gli eventi sono dedicati alla comicità e si svolgono in date consecutive. La serata prevede la presentazione di spettacoli di cabaret e intrattenimento dal vivo.

Cosa: Due spettacoli di stand-up comedy: Rapporti protetti di Matteo Nicoletta e Io Mortah di Laura Formenti.. Dove e Quando: Teatro de’ Servi, Roma. Il 31 marzo (Nicoletta) e l’1 aprile (Formenti), ore 21:00.. Perché: Un’occasione per scoprire il debutto nella stand-up di un autore poliedrico e ritrovare la graffiante ironia di una delle protagoniste della comicità televisiva e web italiana.. La primavera romana si tinge di ironia e riflessione grazie a un doppio appuntamento imperdibile dedicato alla comicità d’autore. Il Teatro de’ Servi, storico presidio culturale nel cuore della Capitale, apre le sue porte a due voci distinte ma ugualmente potenti del panorama contemporaneo: Matteo Nicoletta e Laura Formenti. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Stand-up comedy al Teatro de’ Servi: Nicoletta e Formenti Articoli correlati Teatro de’ Servi: Crime & Comedy incontra Maura BloomCosa: Doppio appuntamento con il podcast Crime & Comedy e lo spettacolo Bambolotto di Maura Bloom. Stand-up comedy: sul palco del Cisim Laura Formenti con “Io Mortah”Venerdì 9 gennaio, salirà sul palco del Cisim di Lido Adriano Laura Formenti, protagonista indiscussa della stand-up comedy che torna a esibirsi con... Contenuti e approfondimenti su Stand up comedy al Teatro de' Servi... Temi più discussi: Stand Up Comedy al teatro Astra con Assane Diop; Spettacolo di stand up comedy solidale per la festa del papà al teatro Cavour; Teatro in Movimento, Carmine Del Grosso porta la stand-up comedy a Lioni; La stand up comedy di Vincenzo Comunale il 27 e 28 marzo al Teatro Q77. Roma, una settimana all’insegna della stand up comedy al Teatro de’ ServiPer gli amanti della stand up comedy non c’è occasione migliore dell’offerta del Teatro de’ Servi, nella settimana tra il 21 e il 24 febbraio. In quei giorni andranno in scena due spettacoli un sul ... affaritaliani.it La stand up comedy di Vincenzo Comunale il 27 e 28 marzo al Teatro Q77Dopo il sold-out della scorsa stagione Vincenzo Comunale torna al Q77 di Torino con una doppia data, il 27 e 28 marzo. (ANSA) ... ansa.it Al Teatro del Popolo il duo Danelon-Santin al violino-pianoforte per un viaggio nell'Europa Orientale - facebook.com facebook A Ca' Giustinian, la consigliera delegata alle attività culturali, cinema e teatro, Giorgia Pea, ha partecipato alla presentazione ufficiale dei programmi 2026 dei settori Danza Musica e Teatro de @la_Biennale. x.com