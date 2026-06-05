Elisabetta Sgarbi porta a Colle ’La Milanesiana’

Nell’estate in cui la cultura torna a farsi luogo d’incontro e di dialogo, Colle si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più autorevoli e affascinanti del panorama nazionale. Un approdo che non è soltanto un evento, ma un invito a lasciarsi guidare attraverso le molteplici forme dell’arte e del pensiero, là dove il racconto del presente si intreccia con la memoria, la musica e la riflessione civile. Per la prima volta Colle, infatti, ospiterà La Milanesiana, la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, giunta alla sua 27ª edizione. L’appuntamento è per venerdì 13 giugno al Teatro del Popolo con due eventi che uniscono cinema, musica e riflessione culturale, nell’ambito del tema scelto per l’edizione 2026: "Il desiderio e la legge". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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