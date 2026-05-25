Lo portano in giro come un involucro vuoto Ingeneroso | Evelina Sgarbi e Caterina Balivo il confronto acceso su Vittorio Sgarbi

La guerra nella famiglia Sgarbi continua. Nonostante qualche giorno fa Vittorio Sgarbi in un’intervista al Corriere della Sera a margine della Biennale di Venezia abbia detto che con la figlia Evelina “firmeremo un armistizio”, la ragazza sembra non aver nessuna intenzione di deporre le armi. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Come sta Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina rompe il silenzio: “Debilitato e spaventato”La figlia di Vittorio Sgarbi ha dichiarato che il padre è debilitato e spaventato, rompendo così il silenzio sulle sue condizioni di salute.

Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, 'corteggia' Achille Lauro: "Il mio tipo ideale"Evelina, figlia dell’ex assessore e critico d’arte, ha dichiarato di apprezzare Achille Lauro, definendolo il suo tipo ideale.

Si parla di: Meryem Saida: chi è la content creator e modella protagonista di Money Road 2.

Sgarbi, la figlia Evelina torna a gelare tutti: Lo portano in giro come un brand, non sta beneA La Volta Buona, Evelina Sgarbi torna a parlare del rapporto con il padre Vittorio e racconta la sua verità sulle condizioni di salute. donnaglamour.it

Evelina Sgarbi: Papà? Lo portano in giro come un brand. E Balivo attacca: Perché non hai provato a vederlo?Botta e risposta acceso tra Evelina Sgarbi e Caterina Balivo. Al centro, il rapporto con Vittorio Sgarbi e le condizioni di salute del ... msn.com