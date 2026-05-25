Lo portano in giro come un involucro vuoto Ingeneroso | Evelina Sgarbi e Caterina Balivo il confronto acceso su Vittorio Sgarbi

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La guerra nella famiglia Sgarbi continua. Nonostante qualche giorno fa Vittorio Sgarbi in un’intervista al Corriere della Sera a margine della Biennale di Venezia abbia detto che con la figlia Evelina “firmeremo un armistizio”, la ragazza sembra non aver nessuna intenzione di deporre le armi. 🔗 Leggi su Today.it

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