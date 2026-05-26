Mio padre Vittorio Sgarbi portato in giro come un involucro vuoto perché il suo cognome funziona È ingeneroso sta lottando | botta e risposta tra Evelina Sgarbi e Caterina Balivo
Evelina Sgarbi ha commentato pubblicamente sulla situazione familiare, riferendosi al padre Vittorio. Ha dichiarato che lui viene sfruttato e paragonato a un involucro vuoto a causa del cognome. Ha anche affermato che il padre sta affrontando una lotta e ha accusato alcune persone di essere ingenerose nei suoi confronti. La discussione si è svolta durante un'intervista televisiva su un programma di approfondimento.
Evelina Sgarbi torna a parlare pubblicamente del padre Vittorio e lo fa ancora una volta in televisione, ospite de La Volta Buona. Da mesi la figlia del critico d’arte sostiene che il padre sia circondato da persone che, a suo dire, non agirebbero nel suo interesse e che non racconterebbero quali sono davvero le sue condizioni di salute. “La situazione si è ribaltata e ora passo per la figlia interessata al patrimonio ”, dice Evelina. “La mia è stata un’azione fatta per il suo bene. Non sta bene e non è seguito bene”. Nei mesi scorsi, Sgarbi aveva avviato anche una causa legal e, sostenendo che il padre non fosse più pienamente in grado di gestire autonomamente decisioni personali ed economiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Evelina Sgarbi: Mio padre Vittorio portato in giro come un brand - La volta buona 25/05/2026
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