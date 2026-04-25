Il 27 luglio, ad Azzano Decimo, si esibiranno gli Elio e le Storie Tese, noto gruppo musicale italiano. La band, conosciuta per il suo stile irriverente e dissacrante, ha una lunga carriera alle spalle e un vasto seguito di fan. La loro performance è prevista presso una location locale, con ingresso aperto al pubblico. L’evento rappresenta una delle tappe del tour estivo del gruppo.

Gli Elio e le Storie Tese, la band più irriverente e dissacrante della musica italiana, amatissima da un pubblico transgenerazionale, annunciano oggi un nuovo concerto, parte della loro tournée dal titolo “ À la carte ”, che sorprenderà, divertirà e emozionerà il pubblico dei più importanti festival dell’estate italiana. Questo nuovo capitolo del viaggio musicale di Elio e compagni toccherà anche il Friuli Venezia Giulia per un unico esclusivo concerto in programma il prossimo 27 luglio in Piazza Libertà ad Azzano Decimo (inizio alle 21.00), evento inserito nel calendario della Fiera della Musica 2026. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con il Comune di Azzano Decimo, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG,sono in vendita sul circuito Ticketone.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Elio e le Storie Tese il 27 luglio ad Azzano Decimo

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