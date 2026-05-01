Primo Maggio oltre sette milioni di italiani in vacanza

Durante il ponte del Primo Maggio, più di sette milioni di italiani hanno scelto di mettersi in viaggio, trascorrendo il giorno tra relax in spiaggia, aperitivi all'aperto e visite a musei e città d’arte. Molti hanno approfittato di questo periodo per inaugurare la stagione balneare e scoprire le attrazioni culturali delle diverse regioni. La mobilità tra diverse località è aumentata rispetto agli anni precedenti, con un flusso considerevole di turisti e visitatori.

Il primo bagno di stagione, l'aperitivo sulla sabbia, l'occasione per ammirare le città d'arte. Oltre sette milioni di italiani si sono concessi una vacanza per il ponte del primo maggio, tra spiagge e musei. In pochi sono andati all'estero. La maggioranza è rimasta in Italia, per un giro d’affari nel settore del turismo del Belpaese vicino ai quattro miliardi di euro, con una spesa media stimata per persona ai 320 euro, secondo i dati dell'Osservatorio Confturismo-Confcommercio. Circa la metà dei vacanzieri farà due pernottamenti, solo l'8% cinque o più giorni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Primo Maggio, oltre sette milioni di italiani in vacanza Anne of Green Gables | Full Story Reading with Soothing Voice Notizie correlate Ponte primo maggio, 4 milioni di italiani in viaggio e 2 milioni di arrivi dall’esteroROMA - Il ponte del 1° maggio si conferma come un vero e proprio avvio anticipato della stagione estiva. Federalberghi, 7,4 milioni di italiani in viaggio per il ponte del primo maggioSaranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ponte del 1° maggio, oltre 7 milioni di italiani pronti a partire; Primo maggio, oltre sette milioni in viaggio per il ponte; Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Ponte del Primo Maggio, in viaggio oltre 7 milioni di italiani. Ponte del primo maggio, pesa il caro carburantiTraffico intenso sulle strade e autostrade, soprattutto in direzione mare, per il ponte del primo maggio. E gli emiliano-romagnoli, secondo stime di Confcommercio, sono in testa in Italia per gli spos ... rainews.it Primo maggio, oltre sette milioni in viaggio per il ponteSpostamenti diffusi in tutta la Penisola con soggiorni più brevi e forte preferenza per mete nazionali secondo i dati Federalberghi ... rainews.it Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com Ad accoglierla sono stati il patron Nico Acampora e il personale di PizzAut, schierati, emozionati e sorridenti nel piazzale del loro locale di Monza. Un Primo Maggio con visita e ospite d’eccezione – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – quello vissuto d - facebook.com facebook