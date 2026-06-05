Vendemmia verde sette milioni di euro per oltre mille produttori vitivinicoli

Notizia in breve

Sono stati approvati i contributi economici per la vendemmia verde 2026, destinati a più di mille produttori di vino in Sicilia. La somma totale assegnata supera i sette milioni di euro. L'elenco ufficiale dei beneficiari è stato pubblicato, indicando le aziende che riceveranno i fondi. La misura fa parte del Piano nazionale strategico e riguarda il sostegno alle pratiche agricole sostenibili.