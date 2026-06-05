Vendemmia verde sette milioni di euro per oltre mille produttori vitivinicoli
Sono stati approvati i contributi economici per la vendemmia verde 2026, destinati a più di mille produttori di vino in Sicilia. La somma totale assegnata supera i sette milioni di euro. L'elenco ufficiale dei beneficiari è stato pubblicato, indicando le aziende che riceveranno i fondi. La misura fa parte del Piano nazionale strategico e riguarda il sostegno alle pratiche agricole sostenibili.
Approvato l'elenco dei produttori siciliani di vino che riceveranno i contributi economici relativi alla misura "Vendemmia verde" 2026 del Piano nazionale strategico. L'Agea, l'agenzia per le erogazioni in agricoltura, finanzierà le 1.188 domande ammesse con circa sette milioni di euro.Si tratta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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