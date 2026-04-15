Phil Lemon porta in scena Soli il primo concept album teatrale del rap veronese

Un giovane rapper veronese ha presentato un nuovo progetto musicale che combina elementi di teatro e rap. Si chiama “Soli” e si tratta del primo concept album di Phil Lemon, artista di 23 anni e tra i fondatori di un collettivo musicale locale. Il titolo del lavoro fa riferimento alle stelle, richiamando un’immagine di solitudine e vastità. La produzione si inserisce nel panorama musicale della città, coinvolgendo anche il freestyle.

Si intitola Soli (al plurale, come le stelle che gli astronomi chiamano così) il nuovo album di Phil Lemon, ventitreenne rapper veronese, fra i fondatori del collettivo Illusion Records e del «Mattone», il muretto del freestyle cittadino. Il disco esce il 17 aprile 2026 e viene presentato il.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Dalla cattedra al microfono: il rapper e insegnante di storia Rigo torna con un concept album che ridefinisce i confini del conscious rap italianoC’è un luogo in cui le storie nascono, si sviluppano, magari si interrompono, ma non si esauriscono mai del tutto perché scelgono di sostare. Carosino, il festival teatrale porta in scena “Questi fantasmi”Tarantini Time QuotidianoProsegue il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna organizzata da CarusTeatro Aps e... Contenuti di approfondimento Si parla di: Phil Lemon presenta Soli: il rapper veronese debutta a teatro; Phil Lemon al Teatro SS. Trinità con Soli, primo concept album teatrale del rapper veronese.