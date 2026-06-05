Elezioni si forma il nuovo Consiglio della quinta Circoscrizione | ecco i nomi

A dieci giorni dall'inizio dello spoglio, è stato formato il nuovo Consiglio della quinta Circoscrizione. I risultati sono stati definiti dopo i conteggi nella sezione 253 allestita presso una scuola locale. La composizione finale del consiglio è stata annunciata, con i nomi dei rappresentanti eletti. I risultati delle elezioni sono stati pubblicati dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio. La composizione del nuovo consiglio è ora ufficiale.

A dieci giorni dall'inizio dello spoglio, prende forma il nuovo consiglio della quinta circoscrizione al termine dei conteggi nella sezione 253 allestita nella scuola “Battisti-Foscolo”.Dopo la proclamazione della presidente Beatrice Belfiore, resi noti i nomi dei consiglieri eletti. Si tratta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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