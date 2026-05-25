ELEZIONI A SAN CIPRIANO Caterino centra il tris ecco il nuovo consiglio comunale Fuori nomi ' storici' della politica cittadina

Da casertanews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A San Cipriano d’Aversa, il nuovo sindaco Vincenzo Caterino ha ottenuto la vittoria con circa il 55% dei voti. La sua lista ha conquistato cinque seggi in consiglio comunale, mentre le altre forze politiche ne hanno ottenuti due e uno. Tra i candidati eletti ci sono esponenti di diverse forze civiche e partiti locali, mentre alcuni nomi storici della politica cittadina sono stati esclusi dalla nuova composizione.

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A San Cipriano d’Aversa il dato politico più evidente emerso dalle urne è la netta affermazione del neo sindaco Vincenzo Caterino, che conquista Palazzo di Città con 3.983 preferenze e porta in Consiglio comunale una maggioranza forte e compatta.La lista “Siamo San Cipriano” domina anche sul. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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