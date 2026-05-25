ELEZIONI A SAN CIPRIANO Caterino centra il tris ecco il nuovo consiglio comunale Fuori nomi ' storici' della politica cittadina

Notizia in breve

A San Cipriano d’Aversa, il nuovo sindaco Vincenzo Caterino ha ottenuto la vittoria con circa il 55% dei voti. La sua lista ha conquistato cinque seggi in consiglio comunale, mentre le altre forze politiche ne hanno ottenuti due e uno. Tra i candidati eletti ci sono esponenti di diverse forze civiche e partiti locali, mentre alcuni nomi storici della politica cittadina sono stati esclusi dalla nuova composizione.