Elezioni a Messina 2025 tutti i candidati alla Quinta Circoscrizione

Nelle elezioni previste per il 2025 a Messina, nella Quinta Circoscrizione si presenta nuovamente il presidente uscente, sostenuto da sette liste. La sua candidatura è supportata dall’area politica di riferimento e si basa sul suo incarico precedente, dopo aver ottenuto un’ampia percentuale di voti nel 2022. Al momento, questa è l’unica candidatura ufficiale annunciata per la circoscrizione.

Alla Quinta Circoscrizione si ricandida il presidente uscente Raffaele Verso, espressione dell’area “Genovesiana”, sostenuto da sette liste e già eletto nel 2022 con una forte percentuale di consensi. La sfida principale arriva dal centrosinistra con Giuseppe “Pippo” Picciotto, consigliere di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni a Messina 2026, tutti i candidati alla Prima CircoscrizioneSfida a tre per la presidenza in tutte le Circoscrizioni, che salgono a sette rispetto alla precedente tornata elettorale con il ritorno della... Leggi anche: Elezioni a Messina 2026, tutti i candidati alla Seconda Circoscrizione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quinta Circoscrizione; Ecco le liste Pd e 5 Stelle. Antonella Russo: Proponiamo soluzioni concrete per Messina; Elezioni Comunali Reggio Calabria, alle Circoscrizioni 188 candidati in 12 liste: l’ELENCO completo con TUTTI I NOMI; Elezioni Comunali Reggio Calabria, la sinistra si spacca sulla V Circoscrizione. Malara (Reset) strappa con il Pd: Chiarolla scelto per logiche di potere, voto Azzarello. Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quinta CircoscrizioneCorsa a tre anche alla quinta circoscrizione dove Giuseppe Picciotto e Beatrice Belfiore sfidano il presidente uscente Raffaele Verso. Tutti i nomi. da Tempostretto.it ... msn.com Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati presidente delle 7 circoscrizioni di Sud chiama Nord, Centrodestra e CentrosinistraCon l’ufficializzazione degli ultimi nomi da parte del centrosinistra, si completa il mosaico delle candidature alle presidenze delle circoscrizioni di Messina, delineando in modo definitivo lo scenar ... strettoweb.com Per un quartiere migliore VOTA Beatrice BELFIORE Alla Quinta circoscrizione sostieniamo il progetto di Federico Basile con Sud chiama Nord. - facebook.com facebook Quinta circoscrizione, la Lega si allea con Pd e M5S per sfiduciare il presidente: si apre lo scontro politico con Forza Italia ift.tt/dX9yxCG x.com