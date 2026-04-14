Elezioni comunali a Cascina | Donatella Legnaioli presenta la lista della Lega insieme a Matteo Salvini

A Cascina, la candidata sindaco del centrodestra unito ha presentato ufficialmente la lista della Lega, con la partecipazione di un rappresentante nazionale del partito. La campagna elettorale si sta intensificando, con incontri pubblici e appuntamenti ufficiali che coinvolgono i candidati e i sostenitori. La presentazione della lista segna un momento chiave nella fase di avvicinamento alle elezioni comunali.

La campagna elettorale di Donatella Legnaioli, candidata sindaco dello schieramento del centrodestra unito alle prossime comunali di Cascina, entra nel vivo. L'ex senatrice della Repubblica la scorsa settimana ha avviato la serie di banchetti e gazebo nelle frazioni del territorio e si prepara.🔗 Leggi su Pisatoday.it Elezioni comunali a Cascina, il centrodestra unito presenta il candidato: è Donatella LegnaioliLo schieramento del centrodestra cascinese ha scelto: la figura individuata per guidare la coalizione nella complicata sfida di sfilare il municipio...