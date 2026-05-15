Matteo Salvini torna a Chieti | l' incontro con il leader della Lega per sostenere il candidato sindaco Colantonio
Domani, sabato 16 maggio, il leader della Lega sarà presente a Chieti per partecipare a un evento pubblico. La visita rientra in un appuntamento politico durante il quale il vicepremier, attualmente ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sosterrà un candidato sindaco locale. L'incontro sarà un momento di confronto e coinvolgimento con gli elettori e i sostenitori delle forze politiche che supportano il candidato. La presenza del leader leghista sarà concentrata su attività di campagna elettorale.
Matteo Salvini torna in Abruzzo: il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega sarà a Chieti domani, sabato 16 maggio, a sostegno del candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc Mario Colantonio. L'appuntamento è alle 16.30 in piazzale Marconi: qui dove. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
La Lega scioglie le riserve: è Mario Colantonio il candidato sindacoIl partito correrà con Azione politica alle amministrative 2026 di Chieti e punta tutto sull'ex assessore della giunta Di Primio La Lega scioglie le...
Umberto Bossi contro Matteo Salvini, quando il fondatore della Lega invocò “un nuovo leader”Dopo la morte di Umberto Bossi torna attuale lo storico scontro con Matteo Salvini.
Bella serata ieri a Mantova insieme a Matteo Salvini, con tanti militanti, simpatizzanti e cittadini che hanno riempito la sala con entusiasmo, voglia di partecipare e concretezza. Quando si torna tra la gente, ad ascoltare, parlare e confrontarsi senza filtri, si ritrov - Facebook facebook
Non bastano i mattoncini della pace del vicepremier Matteo Salvini per ricondurre tutta la questione Russia-non-Russia in ambiti più sereni. Però lui c'è, a Venezia, alla Biennale, anticipato da Lucia Borgonzoni, sottosegretaria con delega al Cinema, e pur d x.com
Matteo Salvini torna a Chieti: l'incontro con il leader della Lega per sostenere il candidato sindaco ColantonioMatteo Salvini torna in Abruzzo: il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega sarà a Chieti domani, sabato 16 maggio, a sostegno del candidato sindaco di Lega, ... chietitoday.it
Matteo Salvini ad Agrigento per il candidato sindaco Luigi GentileGiovedì 21 il leader della Lega, che ha inserito l'aeroporto della città dei Templi tra le opere strategiche nazionali, sarà al teatro Pirandello. Assieme a lui ci saranno gli assessori regionali Alba ... agrigentonotizie.it