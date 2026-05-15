Matteo Salvini torna a Chieti | l' incontro con il leader della Lega per sostenere il candidato sindaco Colantonio

Domani, sabato 16 maggio, il leader della Lega sarà presente a Chieti per partecipare a un evento pubblico. La visita rientra in un appuntamento politico durante il quale il vicepremier, attualmente ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sosterrà un candidato sindaco locale. L'incontro sarà un momento di confronto e coinvolgimento con gli elettori e i sostenitori delle forze politiche che supportano il candidato. La presenza del leader leghista sarà concentrata su attività di campagna elettorale.

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