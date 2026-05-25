A Prato, il candidato sostenuto dal centrosinistra ha ottenuto la vittoria al primo turno, mentre a Pistoia il candidato di centrodestra ha prevalso al primo turno. A Arezzo e Viareggio si terranno ballottaggi tra i primi due classificati. Gli altri risultati confermano le preferenze degli elettori nelle diverse città, con vari sindaci eletti in modo diretto o in attesa di eventuali seconde tornate.

FIRENZE – Il voto delle elezioni comunali, in Toscana, ridisegna gli equilibri politici regionali e offre indicazioni in vista delle prossime sfide elettorali. Tra i risultati più significativi spicca il ritorno di Pistoia al centrosinistra dopo dieci anni di governo del centrodestra, mentre a Prato, Matteo Biffoni, conquista il terzo mandato consecutivo. Restano invece aperte le sfide di Arezzo e Viareggio, dove saranno decisivi i ballottaggi tra due settimane. La notizia politica più rilevante arriva da Pistoia, dove il centrosinistra riconquista il Comune dopo un decennio. A imporsi al primo turno è stato Giovanni Capecchi. La candidata del centrodestra Annamaria Celesti, senza attendere il dato definitivo, ha telefonato a Capecchi per complimentarsi della vittoria. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni comunali in Toscana: Biffoni vince a Prato, Capecchi a Pistoia. Ballottaggi ad Arezzo e Viareggio. Chi sono gli altri sindaci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali in Toscana: al voto Prato, Pistoia, Arezzo e Viareggio. I candidati a sindacoDomenica 25 e lunedì 25 maggio 2026 si vota in quattro comuni toscani: Prato, Pistoia, Arezzo e Viareggio.

Elezioni comunali: affluenza nazionale in calo. Nella media Arezzo e Pistoia. Crollo a Prato. Viareggio in lieve aumentoAlle 12 del 24 maggio 2026, l’affluenza alle urne nelle elezioni comunali si attesta al 14,74 per cento.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026: dove e quando si vota in Toscana. La guida; Dove e quando si vota in Toscana per le elezioni comunali 2026: liste e candidati a Prato, Pistoia e Arezzo; Elezioni Amministrative - Elezioni comunali Toscana - Tribuna elettorale del 21 maggio 2026 - Video; Da Prato a Sesto Fiorentino centrodestra in affanno.

Toscana, risultati elezioni Comunali 2026 | Prato, Biffoni al 54% (sindaco al primo turno). Arezzo al ballottaggio: Comanducci al 46%. Svolta a Pistoia: Capecchi (centrosinistra) è sindaco x.com

Elezioni comunali 2026 in Toscana, i dati definitivi sulle affluenze. Dati e notizie in direttaUrne chiuse per la giornata di domenica, si torna al voto lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Si vota in venti comuni della regione. Sotto i riflettori le sfide nei tre capoluoghi Prato, Pistoia e Arezz ... lanazione.it

Elezioni comunali, i dati finali sull’affluenza in ToscanaNon sono mancati casi curiosi ai seggi nella giornata di domenica. A Prato un elettore sorpreso a fotografare la scheda: voto annullato. A Viareggio arriva la guardia di finanza ... lanazione.it