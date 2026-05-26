L'affluenza alle urne per le elezioni comunali 2026 si è fermata al 60%, con una diminuzione di circa cinque punti rispetto a cinque anni fa. I risultati del primo turno sono stati annunciati, mentre i ballottaggi sono ancora da svolgere. Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, rendendo necessario un secondo turno di votazioni. La partecipazione complessiva si conferma in calo rispetto alle precedenti elezioni comunali.

L'affluenza definitiva si è attestata al 60% degli aventi diritto, facendo registrare una flessione di quasi cinque punti percentuali rispetto alla precedente tornata. Il ballottaggio sarà il 7 e 8 giugno Il primo turno delle elezioni comunali 2026 restituisce una mappa politica dai contorni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni comunali 2026, tutti i risultati del primo turno in attesa dei ballottaggi, affluenza al 60% (-5% rispetto a 2020)

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Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit pool

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