Maria Pia Calzone | Con In Utero raccontiamo la fecondazione assistita senza pregiudizi Dopo Gomorra ho capito la responsabilità che abbiamo come attori e da madre ho imparato che amare un figlio significa lasciarlo libero

In questa serie sembra resistere una dimensione concitata e intima, per alcune cose quasi teatrale. È solo una sensazione esterna o è stato così anche per lei? «Maria Sole (Tognazzi, ndr) e Nicola (Sorcinelli, ndr), i due registi, sono stati molto attenti. Personalmente ho lavorato di più con Maria Sole, e lei è una regista che tende a creare un clima estremamente intimo. Coinvolge gli attori, è sincera, si respira un grande equilibrio e una grande concentrazione. Quindi sicuramente c’è stato il tentativo di costruire una dimensione più personale. Nel mio caso, poi, le cose che dico vanno contestualizzate nelle varie situazioni». In che senso? «A volte possono suonare eccessive, soprattutto all’interno della clinica: e quindi è chiaro che c’è il desiderio di volerle tenere riservate.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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