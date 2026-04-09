Lorella Cuccarini ha condiviso pubblicamente il dolore provato dopo aver perso un bambino, descrivendo quell’esperienza come un dolore immenso. Ha parlato anche delle dinamiche nel suo ambiente professionale, tra complicità e rivalità, e ha sottolineato l’importanza della famiglia nella sua vita. La cantante e conduttrice ha affrontato temi personali e professionali, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza.

Il lavoro, per Lorella Cuccarini, è sempre stato importante. «L’unica cosa che paga, perché puoi avere un pizzico di talento in meno, un pizzico di strumenti a disposizione in meno per fare quello che ami, ma se lavori tanto, riesci a sopperire in mille modi. Alle volte il talento puro con una testa sballata finisce purtroppo sprecato». La svolta, come ricorda, arrivò proprio quando Pippo Baudo la scelse al posto di Heather Parisi. «In tv le rivalità fra donne ci sono sempre state. Figuriamoci negli Anni 80. Però, la storia è andata così e quindi immagino che non sia stato nemmeno bello per lei nella posizione in cui era. Ma la comprendo, ammetto che a ruoli invertiti magari anche io avrei avuto la stessa reazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lorella Cuccarini: «Quando ho perso un bambino è stato un dolore immenso. È lì che ho capito che, anche quando pensi di avere tutto, non hai niente»

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