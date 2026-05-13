Crisi e licenziamenti alla Electrolux | a rischio anche centinaia di lavoratori brianzoli
La crisi e i licenziamenti nello stabilimento Electrolux di Solaro coinvolgono anche numerosi lavoratori residenti nel comune di Ceriano Laghetto, che si trova nelle vicinanze. Il Comune ha deciso di intervenire a fianco dei dipendenti colpiti dalla situazione, che riguarda un’azienda che impiega molti nella zona. La vicenda interessa direttamente sia gli operai che le comunità locali che dipendono dall’attività dello stabilimento.
Il Comune di Ceriano Laghetto scende in campo al fianco dei lavoratori della Electrolux di Solaro. In quello stabilimento pressoché attaccato a Ceriano Laghetto ci sono anche tanti residenti del borgo brianzolo che lavorano. Una multinazionale alle porte della Brianza che conta circa 700.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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