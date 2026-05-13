Crisi e licenziamenti alla Electrolux | a rischio anche centinaia di lavoratori brianzoli

La crisi e i licenziamenti nello stabilimento Electrolux di Solaro coinvolgono anche numerosi lavoratori residenti nel comune di Ceriano Laghetto, che si trova nelle vicinanze. Il Comune ha deciso di intervenire a fianco dei dipendenti colpiti dalla situazione, che riguarda un’azienda che impiega molti nella zona. La vicenda interessa direttamente sia gli operai che le comunità locali che dipendono dall’attività dello stabilimento.

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