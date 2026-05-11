Electrolux | annunciato il dimezzamento della produzione e 1.700 licenziamenti I lavoratori incrociano le braccia per otto ore

Electrolux ha comunicato la riduzione della produzione nel proprio stabilimento italiano e la conseguente perdita di circa 1.700 posti di lavoro, su un totale di 4.000. La decisione ha portato i lavoratori a incrociare le braccia per otto ore. La riorganizzazione interessa una delle principali fabbriche del gruppo nel paese e rappresenta una delle azioni più rilevanti nel settore negli ultimi mesi.

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Electrolux ha annunciato un piano di riorganizzazione che prevede circa 1.700 esuberi in Italia su un totale di 4.000 dipendenti, con conseguente dimezzamento della produzione nazionale. La comunicazione è avvenuta durante un incontro del Coordinamento nazionale tenutosi a Venezia, secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali. La riduzione del personale colpirà tutti gli stabilimenti italiani del gruppo e comprenderà anche la chiusura del sito produttivo di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, dove lavorano circa 170 persone. Non sono ancora stati comunicati nel dettaglio i numeri degli esuberi negli altri stabilimenti tra cui Porcia, in provincia di Pordenone, Susegana, nel Trevigiano, Forlì e Solaro, nel Milanese.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I lavoratori della Sacmi incrociano le braccia per chiedere smart working e integrativoSciopero di 4 ore alla Sacmi Impianti di Sassuolo questa mattina, mercoledì 15 aprile, per rivendicare lo smart working e il contratto integrativo... Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti in Italia: proclamato sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimentiIl colosso svedese degli elettrodomestici ha annunciato il taglio di circa il 40% della forza lavoro in Italia e la chiusura della fabbrica di...