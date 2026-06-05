Elden Ring | Tarnished Edition ha una data su Switch 2

Elden Ring: Tarnished Edition sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 28 agosto 2026. La versione su questa console rappresenta la prima volta che il gioco, sviluppato da FromSoftware, viene lanciato su una piattaforma Nintendo. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente e si riferisce alla nuova console in fase di sviluppo.

Elden Ring: Tarnished Edition arriverà su Nintendo Switch 2 il 28 agosto 2026, portando per la prima volta l’immenso action RPG di FromSoftware su una console Nintendo. La data è stata confermata da Bandai Namco e FromSoftware, chiudendo finalmente uno dei dubbi più importanti attorno alla versione per la nuova piattaforma Nintendo. La notizia è rilevante non solo per i fan della saga, ma anche per il peso simbolico dell’operazione: uno dei giochi più premiati e influenti degli ultimi anni diventa giocabile in formato ibrido, con una versione pensata per includere l’esperienza completa. La Tarnished Edition comprenderà il gioco base e l’espansione Shadow of the Erdtree, trasformandosi di fatto in una versione molto ricca per chi non ha mai affrontato l’Interregno. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Elden Ring Tarnished Edition Release Date Leaked (Nintendo Switch 2)

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