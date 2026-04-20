Elden Ring la data d' uscita e il cast del film finalmente svelati

Da movieplayer.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova trasposizione cinematografica di Elden Ring è stata annunciata ufficialmente. La casa di produzione A24 ha comunicato la data di uscita e i nomi degli attori che prenderanno parte al progetto. L’annuncio è stato diffuso attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulla trama. La notizia ha suscitato interesse tra i fan del videogioco e gli appassionati di cinema.

Con un comunicato ufficiale, A24 ha rivelato i nomi degli attori presenti nel cast dell'adattamento cinematografico, la data di inizio riprese e quella di uscita nelle sale A24 and Bandai Namco Entertainment hanno annunciato ufficialmente la data d'uscita e il cast ufficiale di Elden Ring, adattamento cinematografico dell'omonimo videogame. Diretto da Alex Garland, il film è prodotto dai suoi frequenti collaboratori Peter Rice, Andrew Macdonald e Allon Reich insieme a George R.R. Martin, autore della complessa storia del gioco, e al suo co-produttore de Il trono di spade e House of the Dragon Vince Gerardis. Elden Ring, svelata la data d'uscita al cinema Dopo mesi di attesa dall'annuncio ufficiale e i leak che hanno tenuto impegnati i fan accanitissimi del progetto, A24 ha finalmente svelato che l'adattamento .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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