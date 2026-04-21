È stata annunciata ufficialmente la data di uscita del film ispirato a Elden Ring, prodotto da Bandai Namco, FromSoftware e A24. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche e sarà girata in formato IMAX. È stato anche comunicato il cast completo, rendendo noto chi prenderà parte a questa trasposizione cinematografica. La conferma arriva dopo mesi di attesa e indiscrezioni.

Finalmente possiamo dirlo ufficialmente. Il film di Elden Ring è realtà. Bandai Namco, FromSoftware e A24 hanno annunciato qual è la data di uscita nelle sale cinematografiche, e sappiamo anche quale sarà il cast e che la pellicola sarà girata in IMAX. Il celebre gioco di ruolo. Elden Ring, il gioco di ruolo d’azione a mappa aperta di FromSoftware realizzato con la collaborazione dello scrittore George R.R. Martin (Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, Il Trono di Spade.), diventerà un film, come già saprete. Ad oggi non avevamo moltissimi dettagli, ma per fortuna – tramite un comunicato ufficiale – Bandai Namco Entertainment e A24 hanno annunciato nuove informazioni, compresa la data di uscita nelle sale cinematografiche.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Elden Ring’: il film ha una data d’uscita e anche il suo cast al completo

Elden Ring Is the Film Alex Garland Has Been Waiting to Make

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