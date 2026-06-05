El Salvador | migliaia di anni di detenzione per la MS-13

Notizia in breve

Un tribunale in El Salvador ha inflitto pene fino a 20 anni di carcere a migliaia di membri della MS-13 coinvolti in circa 47 mila reati. Le autorità hanno arrestato centinaia di persone in operazioni di massa, accusate di associazione a delinquere e altri reati. Sono state segnalate pratiche di tortura e maltrattamenti nelle carceri, tra cui percosse e abusi psicologici. La gestione di un così alto numero di casi si scontra con le capacità del sistema giudiziario locale.