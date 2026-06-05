El Salvador | migliaia di anni di detenzione per la MS-13
Un tribunale in El Salvador ha inflitto pene fino a 20 anni di carcere a migliaia di membri della MS-13 coinvolti in circa 47 mila reati. Le autorità hanno arrestato centinaia di persone in operazioni di massa, accusate di associazione a delinquere e altri reati. Sono state segnalate pratiche di tortura e maltrattamenti nelle carceri, tra cui percosse e abusi psicologici. La gestione di un così alto numero di casi si scontra con le capacità del sistema giudiziario locale.
Come può un sistema giudiziario gestire 47 mila reati simultaneamente?. Quali metodi di tortura vengono segnalati nelle carceri el salvadorense?. Chi risponde degli errori giudiziari causati dagli arresti arbitrari?. Perché la sicurezza ottenuta mette a rischio i diritti umani?.? In Breve Processo collettivo dal 20 aprile su 485 imputati per 47 mila reati commessi.. 87 omicidi nel marzo 2022 hanno scatenato lo stato di emergenza di Bukele.. Circa 92.000 arresti effettuati e 500 morti registrati all'interno delle carceri.. Pene estreme mirano a eliminare i membri MS-13 dal tessuto sociale.. La Procura di El Salvador punta a condanne estreme per i membri della MS-13. 🔗 Leggi su Ameve.eu
El Salvador holds mass gang trial of nearly 500
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