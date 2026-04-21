In El Salvador, un tribunale ha avviato un procedimento giudiziario che riguarda circa 490 persone ritenute appartenenti alla criminalità organizzata connessa alla Mara Salvatrucha. Si tratta di un'azione legale collettiva che coinvolge numerosi sospettati. La procedura rappresenta uno degli interventi giudiziari più ampi contro i membri di questa organizzazione criminale nel paese.

Un tribunale in El Salvador ha aperto un procedimento giudiziario collettivo che coinvolge circa 490 presunti esponenti della criminalità organizzata legata alla Mara Salvatrucha. La causa punta direttamente alla gerarchia della MS-13, includendo tra gli imputati anche diversi fondatori e capi storici del gruppo. La linea dura di Bukele contro il terrore delle pandillas. L’offensiva giudiziaria si inserisce nel solco della strategia dichiarata dal presidente Bukele, che ha proclamato una vera e propria lotta armata contro le bande criminali. Tale decisione è scaturita da un picco di violenza avvenuto nel marzo del 2022, quando in un unico fine settimana si registrarono 87 vittime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - El Salvador: processo epocale contro 490 capi della MS-13

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