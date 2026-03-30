Dalla deportazione alla detenzione esternalizzata | il nuovo confine opaco tra USA ed El Salvador

Negli ultimi mesi si sono verificati casi di migranti salvadoregni deportati dagli Stati Uniti che sono successivamente scomparsi. Questo fenomeno ha portato alla luce un cambiamento nella gestione delle frontiere, che passa da un controllo diretto sul territorio a una forma di sovranità esternalizzata. La questione evidenzia una nuova dinamica nei confini tra i due paesi e nei metodi di gestione delle persone in transito.

Dietro la vicenda dei migranti salvadoregni deportati dagli Stati Uniti e poi divenuti irreperibili si intravede una trasformazione più profonda: il passaggio da una gestione territoriale delle frontiere a una forma di sovranità esternalizzata. Non si tratta più solo di respingere o rimpatriare, ma di spostare altrove il controllo, riducendo il costo politico e giuridico interno. Negli ultimi anni, Washington ha progressivamente adottato strategie di “frontiera estesa”, affidando a Paesi partner parte della gestione migratoria. Con il ritorno di politiche più rigide, questo approccio si è intensificato: procedure accelerate, riduzione delle garanzie e maggiore pressione sui governi regionali affinché accettino rimpatri complessi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dalla deportazione alla detenzione esternalizzata: il nuovo confine opaco tra USA ed El Salvador Articoli correlati Leggi anche: Allegria e colori, il carnevale Bosino abbraccia El Salvador Resistenza, docufilm sull’El SalvadorAlle 21 di domani, alla Casa del Teatro di Faenza, nell’ambito della stagione ’Un teatro di pace’ a cura del Teatro Due Mondi, sarà presentato il...