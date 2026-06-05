Il fenomeno di El Niño, noto per causare condizioni meteorologiche estreme, potrebbe portare a problemi più gravi a causa del riscaldamento globale. Le temperature più alte stanno intensificando gli effetti di questo evento, con possibili ondate di caldo, siccità e alluvioni più frequenti e intense. Gli esperti prevedono che le conseguenze diventeranno più severe in futuro, con impatti significativi su agricoltura, risorse idriche e sistemi climatici. La combinazione di El Niño e il cambiamento climatico rappresenta una sfida crescente per molte regioni del mondo.

Secondo i titoli di alcuni giornali sta arrivando un “Niño Godzilla”. La realtà è che c’è l’80 per cento di probabilità che il fenomeno climatico chiamato El Niño (causa di un riscaldamento delle acque dell’oceano Pacifico) si sviluppi entro settembre. La maggior parte dei modelli prevede un evento moderato, ma alcuni suggeriscono che potrebbe essere molto forte, forse addirittura un “super-Niño”. Detto questo, il quadro generale non è affatto rassicurante. Per quanto forte potrà essere El Niño di quest’anno, possiamo essere certi che nei prossimi decenni ce ne saranno di ancora più devastanti. Anche se gli eventi futuri non saranno più intensi, i loro effetti in un mondo più caldo si faranno sentire di più. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - El Niño potrebbe essere un problema, ma dopo sarà peggio

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