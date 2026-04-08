El Niño potrebbe essere più forte del solito nel 2026 E per il clima è un problema
Secondo le previsioni, nel 2026 il fenomeno climatico noto come El Niño potrebbe manifestarsi in modo più intenso del solito. Questa eventualità preoccupa gli esperti di clima, poiché un El Niño più forte potrebbe contribuire a un aumento delle temperature a livello mondiale. Le autorità hanno monitorato attentamente gli sviluppi, temendo possibili ripercussioni su eventi meteorologici estremi e condizioni di emergenza in diverse regioni del pianeta.
Il fenomeno climatico conosciuto come El Niño nel 2026 potrebbe raggiungere livelli senza precedenti, con il rischio di un ulteriore riscaldamento delle temperature globali. Al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma secondo le previsioni dell’European centre for medium-range weather. 🔗 Leggi su Today.it
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