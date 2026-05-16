Clima l’ipotesi del fisico | il Sole potrebbe causare un Super El Niño

Un fisico ha avanzato l’ipotesi che un evento magnetico proveniente dal Sole potrebbe essere responsabile di un possibile Super El Niño, un fenomeno climatico che interessa le temperature oceaniche. Secondo il suo modello, questo evento potrebbe verificarsi nel 2026. La teoria suggerisce che le variazioni solari, attraverso il loro impatto sui campi magnetici, possano influenzare le condizioni climatiche globali. La relazione tra attività solare e clima terrestre resta oggetto di studio e discussione tra gli scienziati.

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? Punti chiave Come può un evento magnetico solare influenzare le temperature oceaniche?. Cosa accadrà nel 2026 secondo il modello del fisico Leamon?. Perché la scienza fatica a spiegare il legame tra Sole e oceano?. Quali segnali geomagnetici indicano l'arrivo del prossimo Super El Niño?.? In Breve Ricercatori Scott McIntosh e Leamon studiano il legame tra magnetismo solare e ENSO.. Il modello prevede l'evento climatico cinque anni dopo il ciclo solare concluso nel 2021.. L'ipotesi si è evoluta dai raggi cosmici verso l'attività geomagnetica nel corso del 2023.. Dagli anni '60 i dati mostrano transizioni climatiche coerenti con il passaggio del Terminator. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clima, l’ipotesi del fisico: il Sole potrebbe causare un Super El Niño ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Adunata degli Alpini a Genova: Polemica Esagerata o Problema Reale | RUVIDO 318 Sullo stesso argomento El Niño potrebbe essere più forte del solito, nel 2026. E per il clima è un problemaIl fenomeno climatico conosciuto come El Niño nel 2026 potrebbe raggiungere livelli senza precedenti, con il rischio di un ulteriore riscaldamento... Leggi anche: Clima, Onu: arriva El Nino, sarà forte Il clima del tuo veicolo ha smesso di riscaldare/rinfrescare. reddit ''Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori''. Lo dichiara l'avvocato Simone Pillon, attuale legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, dopo aver incontrato nella tarda mattinata di oggi la c x.com