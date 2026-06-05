Effetto-Iran anche sull’economia italiana ma il Pil regge e l’occupazione salirà anche nel 2026

L’economia italiana mostra segnali contrastanti. L’effetto delle tensioni in Medio Oriente, con il blocco di Hormuz, ha aumentato l’inflazione e ridotto i consumi. Tuttavia, il prodotto interno lordo si mantiene stabile e l’occupazione continua a crescere, anche nel 2026. Secondo l’Istat, la situazione rimane sotto osservazione, con effetti evidenti sui prezzi e sui comportamenti dei consumatori.

Luci e ombre dall’Istati nella consueta N ota sull’andamento e prospettive dell’economia italiana. L’effetto-Iran, guerra e blocco di Hormuz, si fa sentire sull’inflazione e sui consumi, ma il Pil regge e l’occupazione sale ancora. Secondo l’Istat si attesterà a +0,7% la crescita del Pil italiano sia nel 2026 sia nel 2027, dato che segue il +0,5% nel 2025. L’aumento del Pil, nel biennio di previsione, verrebbe sostenuto interamente – secondo l’istituto di statistica – dalla domanda interna al netto delle scorte (+0,9 e +0,5 punti percentuali rispettivamente); la domanda estera netta, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 (-0,2 p. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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GUERRA USA-IRAN: perché l'ECONOMIA GLOBALE rischia il COLLASSO

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