Effetto Iran sull' economia frenano le attese delle imprese piemontesi

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Iran sta influenzando l'economia piemontese, portando a un calo della fiducia tra le imprese locali. I costi di materie prime, logistica ed energia sono in aumento, mentre le esportazioni si riducono. Questa situazione si riflette su diverse aziende della regione, che devono affrontare maggiori difficoltà operative e finanziarie. La tensione internazionale si traduce così in effetti concreti sul territorio industriale piemontese.

La guerra in Iran impatta sulla fiducia delle aziende piemontesi. Aumentano i costi legati a materie prime, logistica ed energia, frena l'export. Per la prima volta dopo la pandemia rallenta anche il settore terziario. Emerge dall'indagine condotta a marzo dal Centro studi dell'Unione Industriali Torino, che ha coinvolto oltre 1.200 aziende manifatturiere e dei servizi del Piemonte. Dopo dodici trimestri di relativa stabilità, oltre il 70% delle imprese prevede aumenti significativi, con una percentuale che sale all'85% nel comparto energetico. Sono in linea con quelle del primo trimestre le attese per occupazione e produzione, non si fermano gli investimenti, mentre si registra una flessione per gli ordinativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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